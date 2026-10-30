NewtekOne stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NewtekOne hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 106.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch