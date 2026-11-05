News55 Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

News55 Registered hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.04 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.110 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat News55 Registered im vergangenen Quartal 8.4 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News55 Registered 7.5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch