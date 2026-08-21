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21.08.2026 07:06:00
News zu Schwarz Digits, The Female Company, Wefox, High-Tech Gründerfonds, Anthropic, Gropyus, OpenAI, Autodoc
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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