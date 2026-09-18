SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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18.09.2026 06:55:00
News zu SAP, Palantir, Metr, Cohere, Aleph Alpha, Langdock, Julian Teicke, Finanzfluss, Meta
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Nachrichten zu Palantir
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06:00
|NHS executive lobbied data watchdog to rewrite criticism before Palantir deal (Financial Times)
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14.09.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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08.09.26
|Britain’s grid operator gave Palantir contract without inviting rival bids (Financial Times)
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07.09.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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03.09.26
|Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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03.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
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03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
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03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)