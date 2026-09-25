Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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25.09.2026 07:10:00
News zu Marco Börries, Janna Ensthaler, Andreas Wiele, OpenAI, Meta, Anthropic, Bavarian Instruments, Choco
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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24.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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24.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend gefragt (finanzen.ch)
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24.09.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
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24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
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24.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
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24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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24.09.26
|Meta bringt neue Smartglass-Modelle mit KI-Agent Muse auf den Markt (Dow Jones)
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24.09.26
|Meta bringt KI-Brille mit Display (AWP)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.