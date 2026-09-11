News zu Anthropic, OpenAI, Mistral, The Exploration Company, Isar Aerospace, Limetax, Meta, Muse

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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11.09.2026 07:08:00
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
10.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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