Constantin Aktie 1827210 / DE0009147207
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09.10.2026 06:57:00
News zu Andreessen Horowitz, A16z, Constantin Bisanz, Nvidia, Microsoft, RobCo, SpaceX
Constantin Bisanz heute ein Hippieleben führt. Unser Newsletter „Tech Update“ liefert wöchentlich exklusive Recherchen, Analysen und News zu Start-ups und Innovationen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
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08.10.26
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08.10.26
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08.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
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08.10.26
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08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)