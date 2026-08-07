News stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

News veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0.050 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Milliarden USD eingefahren.

In Sachen EPS wurden 1.03 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News 0.810 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9.03 Milliarden USD – ein Plus von 6.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem News 8.45 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch