News Corporation Q4 Income Drops

(RTTNews) - News Corporation (NWS) released a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $179 million, or $0.33 per share. This compares with $743 million, or $1.31 per share, last year.

Excluding items, News Corporation reported adjusted earnings of $194 million or $0.35 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.8% to $2.337 billion from $2.109 billion last year.

News Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $179 Mln. vs. $743 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $1.31 last year. -Revenue: $2.337 Bln vs. $2.109 Bln last year.