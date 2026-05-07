News Aktie 21211852 / US65249B1098
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07.05.2026 23:13:31
News Corporation Q3 Sales Increase
(RTTNews) - News Corporation (NWS) reported a profit for third quarter of $89 million
The company's earnings totaled $89 million, or $0.16 per share. This compares with $103 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, News Corporation reported adjusted earnings of $118 million or $0.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $2.185 billion from $2.009 billion last year.
News Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $89 Mln. vs. $103 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.14 last year. -Revenue: $2.185 Bln vs. $2.009 Bln last year.
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