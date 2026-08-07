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07.08.2026 06:37:00
News B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
News B hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0.33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News B noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2.34 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurden 1.03 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News B 0.810 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9.03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8.45 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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