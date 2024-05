Newron sieht Wirksamkeit von Schizophrenie-Mittel mit neuen Daten unterstützt

Erst vor zwei Wochen hatte das Unternehmen schon mitgeteilt, in dieser Studie bei Patienten mit Schizophrenie die gesteckten Ziele erreicht zu haben.

Zusätzliche Analysen wiesen nun auf weitere wichtige Effekte hin, teilte Newron am Montag mit. So habe Evenamide als Zusatzbehandlung bei Patienten, welche auf ihre antipsychotische Medikation (einschliesslich Clozapin) nur unzureichend ansprachen, eine Verbesserung des Gesamt-Scores auf der Positiv- und Negativ-Syndrom-Skala (PANSS) sowie eine Verbesserung der Clinical Global Impression of Severity (CGI-S) bewirkt.

Mailand (awp)