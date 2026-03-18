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18.03.2026 07:45:36

Newron nominiert Garibaldi und Zocchi für Verwaltungsrat

Newron Pharmaceuticals
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Bresso (awp) - Im Verwaltungsrat der Pharmafirma Newron kommt es zu Veränderungen. Patrick Langlois und Luca Benatti treten an der Generalversammlung vom 23. April nicht zur Wiederwahl an. Dafür sollen George Garibaldi und Paolo Zocchi in Gremium gewählt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

George Garibaldi verfügt laut den Angaben über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Biotech-Bereich. Paolo Zocchi bringe mehr als 35 Jahre Erfahrung in Kapitalmarkttransaktionen und komplexen internationalen Betriebsstrukturen mit.

rw/hr

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