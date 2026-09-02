Newron-Aktie stärker: Rekrutierung für Phase-III-Studie mit Evenamide abgeschlossen

Die Rekrutierung neuer Studienteilnehmer sei abgeschlossen worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Insgesamt seien 996 Personen in das Screening aufgenommen worden, so die Meldung. 411 davon seien bereits einer Behandlung zugewiesen, bei weiteren 352 laufe die Eignungsprüfung noch. Bis Mitte Oktober soll die angestrebte Zahl von mindestens 600 randomisierten Studienteilnehmern erreicht sein.

In der Studie wird Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie untersucht. Die Top-Line-Ergebnisse der zwölfwöchigen Behandlungsphase werden weiterhin für das erste Quartal 2027 erwartet.

Die parallel laufende Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 2 war Ende April in den USA vorübergehend gestoppt worden. Grund war der plötzliche Tod eines Studienteilnehmers ausserhalb der USA. Nach einem Treffen mit der FDA hatte Newron im Juli angekündigt, die von der Behörde geforderten Anpassungen am Studiendesign vorzunehmen.

Aan der SIX gewinnt die Newron-Aktie zeitweise 1,31 Prozent auf 12,34 Franken.

an/cg

Bresso (awp)