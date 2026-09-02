Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hoffnungsträger
|
02.09.2026 16:30:00
Newron-Aktie stärker: Rekrutierung für Phase-III-Studie mit Evenamide abgeschlossen
Das Biopharmaunternehmen Newron treibt die Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 1 für seinen Hoffnungsträger Evenamide weiter voran.
Insgesamt seien 996 Personen in das Screening aufgenommen worden, so die Meldung. 411 davon seien bereits einer Behandlung zugewiesen, bei weiteren 352 laufe die Eignungsprüfung noch. Bis Mitte Oktober soll die angestrebte Zahl von mindestens 600 randomisierten Studienteilnehmern erreicht sein.
In der Studie wird Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie untersucht. Die Top-Line-Ergebnisse der zwölfwöchigen Behandlungsphase werden weiterhin für das erste Quartal 2027 erwartet.
Die parallel laufende Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 2 war Ende April in den USA vorübergehend gestoppt worden. Grund war der plötzliche Tod eines Studienteilnehmers ausserhalb der USA. Nach einem Treffen mit der FDA hatte Newron im Juli angekündigt, die von der Behörde geforderten Anpassungen am Studiendesign vorzunehmen.Aan der SIX gewinnt die Newron-Aktie zeitweise 1,31 Prozent auf 12,34 Franken.
an/cg
Bresso (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Newron Pharmaceuticals am 02.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.