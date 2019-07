Newron-Aktie springt an: Vertriebspartner gibt Markteinführung von Onstryv in Kanada bekannt

Nach dem Erhalt der Zulassung für das Mittel in Kanada im Januar 2019 wird es nun am Markt eingeführt, wie Newron am Mittwochabend mitteilte.

Safinamid wird im nordamerikanischen Land unter dem Namen Onstryv vermarktet. Für die Kommerzialisierung verlässt sich das Unternehmen auf die Unterstützung des Vertriebspartners Zambon sowie auf Valeo Pharma.

Dabei hält Valeo Pharma die exklusiven kanadischen Rechte zur Vermarktung von Safinamid, wie bereits früher bekannt wurde. Ausserhalb von Kanada wird Safinamid unter dem Namen Xadago vermarktet.

Im frühen Handel am Donnerstag kommt die Meldung bei Anlegern gut an: Die Newron-Aktie gewinnt 3,93 Prozent auf 6,34 Franken.

kw/cf

Mailand/Zürich (awp)