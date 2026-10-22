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"Evenamide" 22.10.2026 08:01:37

Newron-Aktie: Rekrutierung für entscheidende Phase-3-Studie abgeschlossen

Newron-Aktie: Rekrutierung für entscheidende Phase-3-Studie abgeschlossen

Newron hat die Rekrutierung für seine pivotale Phase-3-Studie Enigma-TRS 1 abgeschlossen.

Newron Pharmaceuticals
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Insgesamt 618 Patienten wurden in die Studie aufgenommen, wie das italienische Biopharmaunternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Studie untersucht den Wirkstoff Evenamide als Zusatztherapie bei Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie - also einer Form der Erkrankung, bei der herkömmliche Behandlungen nicht ausreichend wirken. Es handelt sich um eine randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte Studie über 52 Wochen, die an mehr als 80 Zentren in 19 Ländern durchgeführt wird.

Die ersten Ergebnisse nach zwölf Wochen erwartet Newron im ersten Quartal 2027. Die Studie wird danach unter denselben kontrollierten Bedingungen bis zur 26- und 52-Wochen-Marke fortgesetzt.

Parallel dazu läuft die Studie Enigma-TRS 2, die mindestens 400 Patienten umfassen soll und ebenfalls Evenamide über zwölf Wochen testet. Evenamide ist bislang nicht zugelassen. In den USA hat die FDA derweil einen klinischen Stopp für diese Studie verhängt und Newron prüft derzeit das Feedback der US-Zulassungsbehörde.

awp-robot/dm/cg

Bresso (awp)

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Long 13’613.81 13.92 SIB66U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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