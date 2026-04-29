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Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952

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FDA-Anordnung 29.04.2026 21:03:36

Newron-Aktie: Pause bei US-Studie zu Evenamide bei Schizophrenie

Newron-Aktie: Pause bei US-Studie zu Evenamide bei Schizophrenie

Das Biopharmaunternehmen Newron hat die Aufnahme neuer Teilnehmer in US-Zentren seiner Phase-III-Studie ENIGMA-TRS 2 mit Evenamide bei therapieresistenter Schizophrenie vorübergehend gestoppt.

Newron Pharmaceuticals
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Die US-Arzneimittelbehörde FDA ordnete diese Pause an, nachdem ein Studienteilnehmer ausserhalb der USA plötzlich verstorben war.

Der Vorfall wurde vom Prüfarzt als nicht mit dem Medikament in Zusammenhang stehend bewertet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ein unabhängiges internationales Sicherheitsgremium empfahl, die Studien wie geplant fortzusetzen.

Die globale ENIGMA-TRS 1 Studie läuft den Angaben zufolge weiter, bisher wurden über 400 Patienten eingeschlossen. Evenamide ist ein Prüfmedikament, das die Freisetzung des Botenstoffs Glutamat im Gehirn beeinflussen soll.

Es wird als Zusatztherapie bei Patienten mit Schizophrenie getestet, die auf andere Medikamente nicht ausreichend ansprechen. Newron arbeitet laut Mitteilung mit der FDA zusammen, um die Pause in den USA schnellstmöglich aufzuheben.

awp-robot/an

Bresso (awp)

Weitere Links:

Newron-Aktie sinkt: Fälligkeit des Finanzierungsvertrags mit EIB erneut verlängert

Bildquelle: Newron Pharmaceuticals

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