Newron-Aktie legt zu: Verwaltungsrat Robert Holland tritt zurück

So tritt Robert Holland als nicht-exekutives Mitglied per Ende 2021 aus dem Gremium zurück, wie Newron am Mittwoch mitteilt. Holland ist zudem Mitglied des R&D-Komitees.

Gründe für den Abgang werden in der Mitteilung nicht genannt. Zum aktuellen Zeitpunkt werde nicht die Absicht verfolgt, weitere Mitglieder zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen, so die Meldung.

Die Newron-Aktie zeigte sich am Donnerstag an der SIX zunächst schwächer, inzwischen konnte sie jedoch in die Gewinnzone vordringen und steigt zeitweise um 4,81 Prozent auf 1,788 Franken.

an/cf

Mailand (awp)