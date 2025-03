Newron-Aktie legt zu: Chris Martin soll Verwaltungsrat von Newron führen

Bei der ordentlichen Generalversammlung 2025 soll der ehemalige CEO des Westschweizer Biotechunternehmens ADC Therapeutics gewählt werden, teilte Newron am Montagabend mit. Er folgt auf Ulrich Köstlin, der nach 12 Jahren in den Ruhestand tritt.

Martin war bisher bereits Verwaltungsratsmitglied bei Newron. Der Brite verfüge über fundierte Kenntnisse in der kommerziellen Arzneimittelentwicklung sowie in der Gründung und Führung von Biopharmaunternehmen, heisst es. Die GV findet am 23. April in Bresso, Mailand, statt.

Newron-Aktien steigen an der SIX zeitweise um 0,48 Prozent auf 8,40 Schweizer Franken.

ls/cg

Mailand / Morristown (awp)