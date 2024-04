Newron-Aktie im Plus: Generalversammlung stimmt nur einigen Anträgen zu

Die Anträge der Tagesordnung des ausserordentlichen Teils der Versammlung wurden nicht zur Abstimmung gestellt, da das erforderliche Quorum nicht erreicht wurde, wie Newron mitteilte.

Wie der Einladung zur Generalversammlung zu entnehmen war, umfasste der ausserordentliche Teil Massnahmen, die vor allem für die künftige Finanzlage des Unternehmens von Bedeutung sind. In der Einladung von Ende März schlug die Gesellschaft insbesondere vor, das Grundkapital in mehreren oder einem Schritt über einen Zeitraum von fünf Jahren um 10 Prozent zu erhöhen.

"Seien Sie versichert, dass der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von diesem Instrument in angemessener Weise Gebrauch machen werden, sofern dies für die Aktionäre von Vorteil ist", hiess es weiter in der Einladung.

Diese Aktien würden, wie alle bestehenden Aktien, sofort für eine Notierung an den derzeitigen Börsenplätzen und, nach einer formellen Genehmigung der Notierung, an der Nasdaq in Frage kommen.

Zudem schlug der Verwaltungsrat seinen Aktionären vor, das Aktienkapital des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren um bis zu 3 Prozent zu erhöhen, um ein neues Aktienoptionsprogramm zu unterstützen.

Da nicht ausreichend Aktionäre anwesend waren, konnte diese Punkte am Ende nicht abgestimmt werden. Newron-Aktien waren während der GV vom Handel ausgesetzt worden. Ab 12.15 Uhr wurde der Handel nun wieder aufgenommen.

An der ordentlichen GV wurde derweil Margarita Chavez als neues, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Die Newron-Aktie legt an der SIX zeitweise 1,52 Prozent auf 7,33 Franken zu.

hr/rw

Mailand (awp)