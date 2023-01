Newron-Aktie hebt ab: Newron erzielt mit Schizophrenie-Kandidaten gute Zwischenergebnisse

In einer Studie mit dem Kandidaten Evenamide habe man nach sechs Monaten "eindrucksvolle neue Ergebnisse" in der Behandlung von Schizophrenie-Patienten erzielt, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.

In dieser Studie wird Evenamide den Angaben zufolge als Zusatztherapie zu einem Antipsychotikum (kein Clozapin) bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer behandlungsresistenter Schizophrenie (treatment-resistant schizophrenia, TRS) verabreicht. Diese Patienten sprechen auf ihre derzeitige antipsychotische Medikation nicht weiter an. Die neuen Ergebnisse zeigen demnach eine anhaltende Verbesserung der Symptome nach sechsmonatiger Behandlung mit Evenamide.

Mittlerweile habe Newron die geplante Anzahl an Patienten für die Studie rekrutiert. Die vollständigen Ergebnisse dürften dann im März 2023 bekannt gegeben werden. Gleichzeitig plant das Unternehmen, im Laufe dieses Jahres eine potenziell zulassungsrelevante Studie bei TRS-Patienten als Teil eines bereits laufenden Phase-II/III-Entwicklungsplans für Evenamide zu beginnen.

Die Newron-Aktie zeigt sich an der SWX zeitweise 19,35 Prozent höher bei 1,85 CHF.

Mailand (awp)