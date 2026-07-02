Newron-Aktie: Austausch mit FDA über nächste Schritte bei Evenamide-Studie

Das Treffen sei "konstruktiv" verlaufen, teilte das Biopharmaunternehmen am Donnerstagabend mit.

Dabei seien mögliche Massnahmen zur Lösung der Punkte diskutiert worden, die zur Aussetzung der Rekrutierung neuer Patienten an US-Studienzentren geführt hätten. Wie mit der Behörde vereinbart, plane Newron Anpassungen vorzuschlagen, um auf die Anliegen der FDA einzugehen. Das Unternehmen hoffe auf eine zeitnahe Klärung der offenen Punkte.

Bei der betroffenen Studie handelt es sich um Enigma-TRS 2, eine klinische Phase-III-Studie mit mindestens 400 Teilnehmern über zwölf Wochen, die Evenamide gegen Placebo testet. Evenamide ist bislang nicht zugelassen.

ra/ls

Bresso/IT (awp)