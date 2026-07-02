Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’386 1.9%  SPI 20’207 1.5%  Dow 52’900 1.1%  DAX 25’581 2.2%  Euro 0.9186 0.0%  EStoxx50 6’360 1.2%  Gold 4’124 2.3%  Bitcoin 49’407 1.7%  Dollar 0.8036 0.0%  Öl 71.6 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Sandoz124359842Idorsia36346343Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
OpenAI wagt eigenen KI-Chip: Jalapeño-Projekt mit Broadcom zielt auf weniger NVIDIA-Abhängigkeit
Rohstoffe im Juni 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Ausfallrisiken im Fokus: So beeinflussen sie die Rendite von iBonds ETFs
Aktiensplit bei CrowdStrike vollzogen: Was Anleger jetzt wissen müssen
Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...
Plus500 Depot

Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Type-A-Meeting 02.07.2026 20:25:36

Newron-Aktie: Austausch mit FDA über nächste Schritte bei Evenamide-Studie

Newron-Aktie: Austausch mit FDA über nächste Schritte bei Evenamide-Studie

Newron hat mit der US-Gesundheitsbehörde FDA ein sogenanntes Type-A-Meeting zur ausgesetzten Patientenrekrutierung für eine zulassungsrelevanten Studie für den Wirkstoff Evenamide zur Behandlung von Schizophrenie durchgeführt.

Newron Pharmaceuticals
12.32 CHF 1.48%
Kaufen Verkaufen
Das Treffen sei "konstruktiv" verlaufen, teilte das Biopharmaunternehmen am Donnerstagabend mit.

Dabei seien mögliche Massnahmen zur Lösung der Punkte diskutiert worden, die zur Aussetzung der Rekrutierung neuer Patienten an US-Studienzentren geführt hätten. Wie mit der Behörde vereinbart, plane Newron Anpassungen vorzuschlagen, um auf die Anliegen der FDA einzugehen. Das Unternehmen hoffe auf eine zeitnahe Klärung der offenen Punkte.

Bei der betroffenen Studie handelt es sich um Enigma-TRS 2, eine klinische Phase-III-Studie mit mindestens 400 Teilnehmern über zwölf Wochen, die Evenamide gegen Placebo testet. Evenamide ist bislang nicht zugelassen.

ra/ls

Bresso/IT (awp)

Weitere Links:

Newron-Aktie in Rot: Aktionäre stimmen lediglich allen ordentlichen GV-Anträgen zu
Newron-CEO zuversichtlich hinsichtlich laufenden Phase-III-Studien mit Evenamide
Newron-Aktie springt hoch: Pause bei US-Studie zu Evenamide bei Schizophrenie

Bildquelle: Adam Michal Ziaja / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!