Newpath Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Newpath Resources gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.030 CAD. Im Vorjahr waren -0.100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch