|
24.10.2025 02:55:00
Newmont Mining Corp (Holding Co) Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Newmont Mining Corp (Holding Co) (NEM.OB) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $1.832 billion, or $1.67 per share. This compares with $922 million, or $0.80 per share, last year.
Excluding items, Newmont Mining Corp (Holding Co) reported adjusted earnings of $1.883 billion or $1.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.0% to $5.524 billion from $4.605 billion last year.
Newmont Mining Corp (Holding Co) earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.832 Bln. vs. $922 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $0.80 last year. -Revenue: $5.524 Bln vs. $4.605 Bln last year.
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich mit Abgaben -- DAX schliesst etwas fester -- US-Börsen schliessen etwas höher -- Asien Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt wies am Donnerstag rote Vorzeichen aus. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich etwas fester. Die Wall Street fuhr kleine Gewinne ein. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.