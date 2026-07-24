Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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24.07.2026 04:03:20
Newmont Corporation Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Newmont Corporation (NEM) announced a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $2.202 billion, or $2.06 per share. This compares with $2.061 billion, or $1.85 per share, last year.
Excluding items, Newmont Corporation reported adjusted earnings of $2.246 billion or $2.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.1% to $6.118 billion from $5.317 billion last year.
Newmont Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.202 Bln. vs. $2.061 Bln. last year. -EPS: $2.06 vs. $1.85 last year. -Revenue: $6.118 Bln vs. $5.317 Bln last year.
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