Newlox Gold Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Newlox Gold Ventures hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.050 CAD. Im Vorjahr waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 56.92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 0.56 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1.30 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch