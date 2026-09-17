Newlat Food Az nominativa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Newlat Food Az nominativa äusserte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.54 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 641.5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch