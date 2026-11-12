Newlat Food Az nominativa präsentierte Quartalsergebnisse

Newlat Food Az nominativa präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1.89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 142.70 Prozent auf 1.51 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 621.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch