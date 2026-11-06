NewLake Capital Partners zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NewLake Capital Partners hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 12.0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4.53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NewLake Capital Partners 12.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch