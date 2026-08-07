NewLake Capital Partners präsentierte Quartalsergebnisse

NewLake Capital Partners präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NewLake Capital Partners in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch