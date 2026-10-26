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26.10.2026 06:37:00
Newgen Software Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Newgen Software Technologies hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 6.16 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.82 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4.22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5.48 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4.16 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.ch
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