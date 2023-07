Newgame kündigt Barofferte für einen Teil der GAM-Aktien an

(Ergänzt um Kommentar durch GAM, Aktienkurs und Hintergrund)

Zürich (awp) - Die Übernahmeschlacht um den Asset Manager GAM nimmt eine neue Wendung. Die Aktionärsgruppe Newgame kündigt ein eigenes öffentliches Übernahmeangebot an, aber nur für einen kleinen Teil der Aktien. Die Offerte unterliegt aber einer ganzen Reihe von Bedingungen.

Für bis zu 28 Millionen GAM-Aktien will Newgame 0,55 Franken je Aktie in bar zahlen, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Dies ergibt eine Prämie zum Schlusskurs vom Montag von gut 30 Prozent. Der Start des Angebotes soll am oder um den 17. August 2023 sein.

Das Pikante daran: Das konkurrierende und vom GAM-Verwaltungsrat unterstützte Angebot der britischen Liontrust für alle knapp 160 Millionen GAM-Aktien endet bereits am 25. Juli. Liontrust sieht keine Barofferte vor, sondern will in eigenen Aktien bezahlen.

Ausstieg für nicht überzeugte Investoren

Die kritischen GAM-Aktionäre wollen jedoch am 25. August das Ruder rumreissen. An einer ausserordentlichen Generalversammlung soll der Verwaltungsrat abgelöst und durch eigene Kandidaten ersetzt werden. Eine der Bedingungen für das Teilangebot ist denn auch, dass das dies dann auch geschieht.

Statt GAM an Liontrust zu verkaufen, will die Investorengruppe den Asset Manager mit verschiedenen Massnahmen sanieren. Man sei sich aber bewusst, dass während der Restrukturierungsphase nicht alle Aktionäre in GAM investiert bleiben wollten, hiess es in der Mitteilung. Mit der Teilofferte wolle man genau diesen Anleger eine Möglichkeit zur Realisierung ihres Investments geben.

Die Investorengruppe, bestehend aus Newgame und Bruellan, hält laut eigenen Angaben rund 9,6 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von GAM. Gemäss letzter offizieller Meldung an die Schweizer Börse waren es Anfang Mai noch 7,5 Prozent. Die nächste Meldeschwelle liegt bei 10 Prozent.

Aktie mit Kurssprung

GAM selbst weist in einer Reaktion vom Dienstagabend darauf hin, dass das Newgame-Angebot lediglich rund 17,5 Prozent des GAM-Aktienkapitals betreffe. Das Angebot nehme man zur Kenntnis. Ausserdem heisst es in der Mitteilung: "GAM nimmt zur Kenntnis, dass Newgame gegenüber der Übernahmekommission erklärt hat, dass ihr Angebot nicht als konkurrierendes Angebot zum Angebot von Liontrust betrachtet werden soll."

Das Angebot von Newgame sei kein Angebot für alle Aktien, und es habe dazu auch keine Auseinandersetzung mit GAM oder dem Verwaltungsrat gegeben, so der Asset Manager weiter. Der Verwaltungsrat empfehle weiterhin nachdrücklich das Angebot von Liontrust zur Annahme.

Die GAM-Aktie schoss am Dienstag um rund 22 Prozent auf 0,507 Franken in die Höhe, blieb aber hinter dem neuen Angebotspreis zurück. Liontrust bietet 0,0589 eigene Aktien für jede GAM-Aktie. Das wären rund 44 Rappen gemessen am aktuellen Liontrust-Kurs.

