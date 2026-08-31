Newfoundland Discovery verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Newfoundland Discovery liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Newfoundland Discovery die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.220 CAD. Im Vorjahr waren -0.100 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch