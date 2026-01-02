Newfoundland Discovery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Newfoundland Discovery hat sich am 31.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäussert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch