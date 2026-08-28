Newcore Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Newcore Gold hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD gegenüber 0.010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch