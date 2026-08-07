NewAmsterdam Pharma Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NewAmsterdam Pharma Company hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NewAmsterdam Pharma Company 3.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 80.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch