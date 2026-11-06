NewAmsterdam Pharma Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NewAmsterdam Pharma Company präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NewAmsterdam Pharma Company ein Ergebnis je Aktie von -0.610 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5374.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch