Newag stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.16 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.41 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 645.4 Millionen PLN, gegenüber 924.9 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30.22 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch