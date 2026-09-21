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21.09.2026 06:37:00
Newag stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Newag präsentierte in der am 18.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.28 PLN, nach 1.71 PLN im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54.47 Prozent auf 733.2 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 474.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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