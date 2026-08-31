News Aktie 21211852 / US65249B1098
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31.08.2026 20:27:13
News Aktie News: News am Montagabend mit Abschlägen
Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von News nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 30,74 USD.
Die News-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,74 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'682 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der News-Aktie ging bis auf 30,72 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,88 USD. Von der News-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210'852 Stück gehandelt.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2026 Kursverluste bis auf 22,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,201 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte News am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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