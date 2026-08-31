News Aktie News: News am Nachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 30,81 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'665 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 30,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,88 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 59'259 Aktien.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 27,95 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte News einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.34 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.11 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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