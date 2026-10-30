News Aktie News: News am Nachmittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der News-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 29,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'610 Punkten steht. Die News-Aktie legte bis auf 29,83 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,34 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179'535 News-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,40 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.02.2026 Kursverluste bis auf 22,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,67 Prozent.

News-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,200 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,201 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte News am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,05 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat News im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte News 2.11 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von News wird am 04.11.2026 gerechnet. Am 11.11.2027 wird News schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,32 USD je Aktie in den News-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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