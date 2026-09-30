News Aktie News: News am Abend mit positiven Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für das News-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 28,88 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 28,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,54 USD. Zuletzt wechselten 260'194 News-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2026 bei 22,20 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 30,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,201 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte News am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei News noch ein Gewinn pro Aktie von 0,05 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.34 Mrd. USD im Vergleich zu 2.11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass News ein EPS in Höhe von 1,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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