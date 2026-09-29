News Aktie News: News tendiert am Dienstagabend tiefer

Um 20:26 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 28,44 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Die News-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,18 USD nach. Bei 29,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 455'346 News-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 11,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die News-Aktie derzeit noch 21,93 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte News ein EPS von 0,05 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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