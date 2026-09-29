News Aktie 21211852 / US65249B1098
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29.09.2026 16:29:00
News Aktie News: News verbilligt sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von News gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die News-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 28,61 USD nach.
Das Papier von News gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 28,61 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'685 Punkten liegt. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,48 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 29,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 152'737 News-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 9,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 22,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. News veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,32 USD je Aktie in den News-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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