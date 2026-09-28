News Aktie 21211852 / US65249B1098
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28.09.2026 20:27:13
News Aktie News: News legt am Montagabend zu
Die Aktie von News gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,79 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'698 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die News-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,85 USD. Bei 28,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 429'936 News-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 USD erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der News-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 22,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten News-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,201 USD aus. Am 05.08.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte News 0,05 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat News im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte News am 05.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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