News Aktie News: News legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die News-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 28,53 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'706 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die News-Aktie bisher bei 28,57 USD. Bei 28,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 117'663 News-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 USD. Derzeit notiert die News-Aktie damit 9,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

News-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,200 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,201 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud News zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. News hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.34 Mrd. USD – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2.11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,32 USD je News-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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