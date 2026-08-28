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28.08.2026 20:27:13

News Aktie News: News am Abend mit Kursabschlägen

News Aktie News: News am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von News gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der News-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 30,98 USD.

News
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Die News-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 30,98 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. In der Spitze büsste die News-Aktie bis auf 30,92 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 31,36 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 364'837 News-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der News-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,20 USD am 10.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der News-Aktie.

Nach 0,200 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,201 USD je News-Aktie. News gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte News 0,05 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.34 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte News einen Umsatz von 2.11 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von News wird am 05.11.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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