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28.08.2026 16:29:00

News Aktie News: News am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

News Aktie News: News am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von News. Das Papier von News konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 31,36 USD.

News
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Das Papier von News legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 31,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'730 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 31,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,36 USD. Bisher wurden heute 180'556 News-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 USD) erklomm das Papier am 27.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,92 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,201 USD. Am 05.08.2026 hat News die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte News 2.11 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte News Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 USD je News-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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