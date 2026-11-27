|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:29:00
News Aktie News: News gewinnt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von News. Zuletzt konnte die Aktie von News zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,13 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 26,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,16 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 51'789 Aktien.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 17,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 17,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,202 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 2.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.
Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,34 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur News-Aktie
S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten
NVIDIA-Aktie mit Kursgewinn: Neuer Arm-Chip fordert Intel. QUALCOMM & Co. heraus
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu News Corp LLC
|
27.11.26
|News Aktie News: News gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.11.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.11.26
|News Aktie News: News gewinnt am Abend (finanzen.ch)
|
20.11.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: So viel hätte ein News-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel News-Aktie: Diese Dividende können News-Aktionäre erwarten (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Wert News-Aktie: So viel hätte eine Investition in News von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: News legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu News Corp LLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.