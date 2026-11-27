Um 16:28 Uhr stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'244 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die News-Aktie bis auf 26,40 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,16 USD. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 51'789 Aktien.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 31,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 17,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2026 auf bis zu 22,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 17,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem News seine Aktionäre 2026 mit 0,200 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,202 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 hat News in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,20 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent auf 2.28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

Experten taxieren den News-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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